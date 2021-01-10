من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي استقالته خلال الساعات القادمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع بداية عمل البرلمان الجديد اليوم (الأحد). ورجحت مصادر مقربة من دوائر الحكم استمرار مدبولي رئيساً في رئاسة الحكومة، إلا أن عدداً من أعضاء البرلمان يطالبون بتشكيل حكومة جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية والقادمة.ولم تستبعد المصادر تغيير نحو نصف أعضاء الحكومة الحالية، وفقاً لتقارير الأداء التي رفعتها الأجهزة الرقابية لرئاسة الجمهورية بسبب ضعف الأداء لعددمن الحقائب الوزارية خلال العام الماضي. وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية أوشكت على الانتهاء من دراسة ملفات المرشحين الجدد، مستندة إلى معاير الكفاءة والخبرة والقدرة على إنجازات القضايا المطروحة. ومن أبرز الراحلين وزراء الإعلام والتنمية المحلية والتعاون الدولي والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبيئة.وأدت حكومة مدبولي الأولى القسم في يونيو 2018 أمام السيسي، عقب تقديم المهندس شريف إسماعيل استقالته، ثم تم إجراء تعديل وزاري على عدد من الحقائب الوزارية في 22 ديسمبر 2019 شمل 10 حقائب وزارية.