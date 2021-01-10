نفذت مليشيا موالية لنظام الملالي في محافظة دير الزور شرق سورية، حملة حفر وتنقيب للبحث عن الآثار. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (السبت)، بأن قياديا في مليشيا الحرس الثوري يدعى الحاج كرار الإيراني، شكل ورشة مؤلفة من عشرات العناصر والعمال مع آلياتهم للتنقيب في منطقة الصرايم الأثرية الواقعة في عمق بادية دير الزور، وعمد إلى إغلاق المنطقة بشكل كامل، مانعا أي أحد من الاقتراب، بما في ذلك عناصر الحرس الثوري غير المشاركين في العملية. وأكد أن المليشيات نبشت مقابر رومانية قديمة في منطقة الصالحية التابعة للبوكمال شرقي دير الزور، من أجل استخراج الحلي والذهب، حيث عرف عن الرومان بأنهم كانوا يدفنون أمواتهم بكامل مجوهراتهم. وقد عثرت على عشرات القطع الأثرية وعمدت إلى نقلها إلى الأراضي العراقية.يذكر أن المليشيات الإيرانية تسيطر مع قوات النظام السوري على مواقع كثيرة في دير الزور، وغالبا ما تتعرض تلك المواقع لضربات مجهولة المصدر، إلا أن الترجيحات تشي بضلوع إسرائيل، بينما تنفي الأخيرة الأمر.