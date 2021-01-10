لا يمكن التنبؤ بالتطورات التي ستشهدها أمريكا خلال الأيام المتبقية من رئاسة ترمب، وهل سيتم عزله في ما تبقى من أيام، خصوصا بعد ما أفادت المعلومات وتحديدا ما نشرته قناة «NBC» استنادا إلى إحصاءاتها بأن أكثر من 200 مشرّع في الكونغرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل ترمب، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير.وقالت «NBC» في تقرير أصدرته، إن هناك أكثر من 200 مشرع في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدعمون المبادرة الخاصة بعزل ترمب على خلفية حادثة اقتحام مجمع الكابيتول، مبينة أن جميعهم تقريبا ينتمون إلى الحزب الديموقراطي أو مستقلون. وتشمل الإجراءات التي يجري بحثها في هذا السياق اللجوء إلى تعديل البند الـ25 في الدستور الأمريكي الذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهماته، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترمب.وكان الآلاف من أنصار ترمب اقتحموا مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن، بعد مسيرة جدد فيها ترمب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب «حوادث تطلبت إسعافا عاجلا».