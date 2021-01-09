طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية، باتخاذ موقف واضح إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد السكان في بلدات الحيمة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وشدد معين عبدالملك، على عدم اكتفاء المجتمع الدولي ومنظماته بموقف المتفرج، على جرائم المليشيا المدعومة من إيران، وقال إن ذلك الموقف شجعها على التمادي في جرائمها ضد المدنيين العزل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محافظ تعز نبيل شمسان مع عبدالملك، وشدد فيه رئيس الوزراء على أن عمليات قتل الأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسري للسكان لن تسقط بالتقادم وسيدفع مرتكبوها ثمن جرائمهم، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع محافظ تعز، رئيس الوزراء على تقارير حول جرائم المليشيات الحوثية وحصارها وقصفها منازل السكان والمزارع بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين وقتل الاطفال والنساء واختطاف عشرات الأبرياء.