ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن إلى 5 أشخاص، بعد أن أعلنت شرطة الكابيتول في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) أن ضابطا يدعى براين سيكنيك توفي متأثرا بجراحه.وأوضحت أن الضابط سيكنيك كان يحاول التصدي لأعمال الشغب في مبنى الكابيتول لكنه أصيب أثناءاشتباك مع المتظاهرين. فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن مدير شرطة الكابيتول ستيفن صند قرر الاستقالة من منصبه على خلفية أحداث الكونغرس، وطريقة تعامل الشرطة مع العملية.ونقلت شبكة سي إن إن عن متحدثة باسم الشرطة قولها:إن آخر يوم لصند في العمل هو 16 يناير القادم أي قبل أربعة أيام من تنصيب بايدن.وكان عدة نواب وخبراء أمن انتقدوا كيفية تعامل الشرطة مع أعمال الشغب، وعدم الاستعداد لمثل هذا الاحتمال على الرغم من أن الإعلان عن تظاهرة أنصار ترمب أعلن عنها قبل أكثر من أسبوع. كما اعتبر خبراء أمن أن ما حصل شكل ثغرة أمنية خطيرة، عرضت أحد أشد المؤسسات أهمية في العاصمة واشنطن للاقتحام.وجاءت استقالة صند بعد وقت قصير من دعوة رئيس نقابة الشرطة جوس باباثاناسيو إلى «تغيير في القمة». وقال باباثاناسيو في بيان «يشعر الضباط بالإحباط من الكيفية التي قوض بها الافتقار إلى القيادة، الاستجابة للغوغاء»، بينما أثنى على الجهود التي قام بها ضباط الشرطة للتعامل مع الوضع وفق الظروف المتاحة.يذكر أن قائد شرطة واشنطن، روبرت كونتي كان أعلن أمس أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بينهم امرأة، وأكد اعتقال 52 محتجاً وإصابة عدة عناصر من الشرطة، إصابة أحدهم خطرة، بعد أن تم سحبه إلى وسط حشد والتعرض له.