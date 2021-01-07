اتهم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي النظام الإيراني بنشر الفوضى والخراب في المنطقة، اعتقاداً منه أن هذا يحقق مصالحه، لافتا خلال ندوة نظمتها مؤسسة «البوابة نيوز» اليوم (الخميس) تحت عنوان «مرحلة جديدة.. ورؤية فاعلة لقضايا المنطقة» إلى أن طهران تتدخل في شؤون المنطقة وهو ما أسفر عن أوضاع مأساوية في سورية والعراق وليبيا واليمن، وبات يهدد الأمن والسلم الدوليين. وأكد العسومي أن هناك موقفاً حازماً من قبل البرلمان العربي ضد تلك التدخلات.ونوه بأهمية دور البرلمان فى مناقشة القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أنه سيظل داعما وساندا للدول والشعوب العربية، وسيقف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول المنطقة.وأضاف: «سنمضي فى بناء موقف وطني موحد، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بوجود علاقات طيبة بين الدول العربية، ونأمل أن تتسارع الخطى في تعزيز الجهد الجماعي للدول العربية لوقف التدخل الإيراني السافر في شؤوننا»، وأضاف أن البرلمان بذل جهودا كبيرة لمتابعة تداعيات كورونا، وتقديم كل سبل الدعم لكافة الدول العربية.من جانبه، قال عضو البرلمان العربي السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان إن التحالف العربي يعمل على دعم الحكومة اليمنية في مواجهة مليشيات الحوثي التي قتلت الكثير من أبناء الشعب اليمني، مشدداً على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لوحدة الشعب اليمنى وعدم تقسيم أراضية، والعودة بدور اليمن إلى وحدة الصف العربي من جديد. وأفاد بأن البرلمان العربي يتواصل مع كل الأطراف العربية للتوصل لتسوية سلمية في اليمن. فيما أكدت عضو البرلمان العربي النائبة شادية الجمل أن البرلمان قدم جهودا كبيرة في مفاوضات سد النهضة لحفظ حقوق مصر والسودان، لأن النيل حياة الشعبين، مؤكدة على حقوق البلدين في الحفاظ على حقوقهم المائية، خصوصا أن النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة ولا يمكن الاستغناء عنه.