بلغ نصيب المرأة المصرية بمجلس النواب الجديد 162 مقعداً، من أصل 568 مقعداً برلمانياً، بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تعيين 14 سيدة من 28 مقعداً ضمن نسبة الـ5% التى يحق لرئيس الجمهورية تعيينها على أن يكون نصفها من النساء، بينما تمكنت المرأة المصرية من قبل من حصد 148 مقعداً بالانتخاب من خلال نظامي القائمة والفردي التى جرت خلال الأشهر الماضية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال المجلس الجديد طبقاً للقانون (الأحد) القادم.وكان عدد مقاعد المرأة المصرية فى المجلس المنتهية ولايته 90 مقعداً، وأكد مراقبون أن زيادة عدد مقاعد المرأة خلال المجلس الجديد، أمر غير مسبوق فى التاريخ النيابي، ويعد انتصاراً جديداً لدورها القيادي الذي يمثل انعكاساً لاهتمام القيادة السياسية لها، وتشجيعها على الانخراط بقوة فى الحياة السياسية، بتوفير الوسائل والآليات التى تمكنها من خوض هذا الغمار بقوة، إيمانا بدورها الفاعل فى المجتمع.وضمت قائمة التعيينات الرئاسية، كتلة مميزة من السيدات صاحبات الخبرات فى عدة مجالات، أبرزهن وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين، ووزيرة التعاون الدولي السابقة الدكتورة نجلاء الأهواني، وأستاذ العمارة والتصميم العمراني الدكتورة سحر عطية، ومساعدة وزير الخارجية السابق السفيرة منى عمر، والإعلامية دينا عبدالكريم.