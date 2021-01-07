صادق الكونغرس الأمريكي اليوم (الخميس) على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس بالانتخابات بعد حصولهما على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لدونالد ترامب ونائبه بنس.

من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، اليوم، بانتقال سسل للسلطة وذلك بعد مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقال ترمب، في بيان عبر حسابه على منصة «تويتر»: «رغم أنني اعترض على نتيجة الانتخابات، والحقائق تساندني، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير»​​​، مؤكدًا أنه سيواصل الكفاح لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط.

وأشار إلى أن هذا «يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مجددًا».