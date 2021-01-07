هدد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحظر دائم لحساب الرئيس الأمريكي ترمب لانتهاكه قواعد الموقع، وذلك بعد أن أعلن اليوم (الخميس) تعليق حسابه لمدة 12 ساعة، بعد حذف تغريدات له خالفت سياسة المنصة. وقال «تويتر»، في بيان، إنه حذف 3 تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأن حسابه سيعلق لمدة 12 ساعة بعد حذف هذه التغريدات من الموقع». وهددت الشركة بالإبقاء على الحساب معلقا في حال «لم تحذف التغريدات من الحساب».

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي الحفاظ على السلمية.

وتوجه لهم عبر تويتر قائلا: «عليكم العودة إلى المنازل الآن»، وأضاف: «لدينا انتخابات تم سرقتها، الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام».

ودعا إلى احتجاجات «سلمية» الأربعاء بعدما اقتحم مؤيدون له مبنى الكابيتول إثر تظاهرة حث خلالها الكونغرس على رفض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.