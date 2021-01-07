حاول متظاهرون من أنصار الرئيس دونالد ترمب اقتحام قاعة مجلس النواب بعدما تمكنوا من اختراق مبنى الكونغرس، ودخول مقر مجلس الشيوخ. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما واشتبكت معهم، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضا ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه جرت مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، في وقت أشهر عناصر الشرطة أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.وأضافت أن امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط مبنى الكونغرس. وعمد متظاهرون الى إنزال العلم الأمريكي من فوق مقر الكونغرس.وبعد تفاقم أعمال الشغب، طالبت بلدية واشنطن بتدخل الحرس الوطني، إلا أن البنتاغون رفض طلبا بنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.كما فرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة من الساعة 6 مساء حتى الـ6 من صباح الخميس. وجاء هذا القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.وكانت مظاهرات انطلقت في واشنطن، تلبية لدعوة من ترمب، قبيل جلسة لمجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت رسميا جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة.وألقى ترمب خطاباً في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، فيما تأهبت القوات الأمنية، حيث يحتمل أن تتخلل الاحتجاجات أعمال عنف.