صدم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الرئيس دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، عندما أبلغه بأنه لن يعارض المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مبررا ذلك بقيود يفرضها الدستور. وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية. وذكر بنس في رسالته أن «الدستور لا يمنحني السلطة لتحديد أي من أصوات المجمع الانتخابي يجب أن تحتسب أو ترفض».وترأس بنس الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي عقدت أمس، للمصادقة على تصويت الناخبين الكبار في الانتخابات الرئاسية.وعادة تكون المصادقة في الكونغرس شكلية، لكن هذه الجلسة يتوقع أن تكون صاخبة هذا العام، بعدما تعهد بعض حلفاء ترمب في مجلسي النواب والشيوخ بالاعتراض على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، في خطوة قد تؤخّر عملية المصادقة على فوز بايدن لكنّها لن توقفها.