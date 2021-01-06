أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، بفوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ، واعتبر ذلك مؤشرا لرغبة الأمريكيين في المضي قدما، داعيا إلى التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ: «حان الوقت لطي الصفحة. يطالب الشعب بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أن بإمكاننا تحقيق الأمرين».وأعلن المرشح الديمقراطي في جورجيا جون أوسوف فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، وتغلبه على السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وذلك بعد قليل من إعلان فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بالمقعد الأول، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.وقال أوسوف في بيان نشرته قنوات التلفزيون: «جورجيا، شكرا جزيلا على الثقة التي أوليتها لي. يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم وأتطلع لخدمتكم».وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز الديمقراطي وارنوك بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ، وسارع وارنوك بإعلان فوزه على السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية، إلا أن السلطات حتى الآن لم تعلن الفائز في هذه الانتخابات.وفاز وارنوك على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير، وفق ما أعلنت شبكات «سي إن إن» و«سي بي سي» و«إن بي سي».ومن شأن فوز الديمقراطيين أن يشكل مجلسا منقسما يكون لكل حزب فيه 50 مقعدا، ما يمنح نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس التصويت الفاصل بعد توليها منصبها في 20 يناير.