رحبت روسيا بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية التي عقدت في مدينة (العلا). وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: إن موسكو ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له خلال قمة (العلا) التي تشكل تعبيراً عن الإرادة الطيبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر.

من جهتها، أكدت المملكة المتحدة أن إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي يعد تطورا لوحدة منطقة الخليج. وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي أمس يعد تطورا مهما على مسار وحدة منطقة الخليج، متطلعا إلى مواصلة التعاون مع دول الخليج لتعزيز الأمن المشترك والازدهار.