دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة مرتكبي جريمة قصف مطار عدن الدولي ، وتحمل مسؤولياته وإدانة الهجوم الإرهابي الجبان واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبيه كونه يشكل جريمة ضد الإنسانية.وقال السعدي خلال اجتماع افتراضي مع عدد من المندوبين الدائمين غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) إن كل المؤشرات والأدلة الأولية تشير إلى أن مليشيا الحوثي هي من تقف وراء الهجوم الإرهابي، مضيفا أن الهجوم هدف إلى عرقلة جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات لكل أبناء الشعب اليمني، وإجهاض الجهود الرامية إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن.ولفت إلى أن «الهجوم الإرهابي يمثل النهج الراسخ للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً في القتل والإرهاب والتدمير، ورفض الدعوات لإنهاء معاناة شعبنا اليمني جراء انقلابها على إرادة الشعب اليمني وتطلعاته».