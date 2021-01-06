أعلن مستشارون أمريكيون أن نائب الرئيس مايك بنس، سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من الرئيس دونالد ترمب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات. وكثف ترمب أمس (الثلاثاء)، الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة. ويرأس بنس جلسة مشتركة للكونغرس اليوم، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترمب، كما هزمه بفارق يزيد على 7 ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج. وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر» (الثلاثاء): «يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير»، في إشارة إلى مزاعم تزوير واسعة للانتخابات. لكن مصدراً مطلعاً قال إن بنس أبلغ ترمب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج.وأعلن الرئيس ترمب أنه سيلقي خطاباً في واشنطن اليوم (الأربعاء)، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية، فيما تأهبت القوات الأمنية بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن يتخللها أعمال عنيف. وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»: «سأتّحدث في تجمّع أنقذوا أمريكا، غداً في إيلليبس في الساعة 11 بالتوقيت الشرقي (16:00 بتوقيت غرينتش)». ودعا أنصاره إلى «المجيء مبكراً» إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبدياً ثقته بأن «حشوداً ضخمة» ستشارك في هذه التظاهرة.من جانبه، قال الرئيس المنتخب إنه سيلقي كلمة من معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير بعد اجتماع سيعقده مع فريقه الاقتصادي.وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على الانتخابات، لا يزال الرئيس الجمهوري الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديمقراطي، متذرّعاً بأن الانتخابات «سرقت» بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أي دليل عليها.