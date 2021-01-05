بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببرقية شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلا الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة الشقيقة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتهما الحكيمة.