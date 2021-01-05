فيما أعلن نظام الملالي بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بحسب تأكيد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم (الثلاثاء)، أعربت اليابان عن مخاوفها جراء الخطوة التي تمثل «خرقا للاتفاق النووي».وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده ستنتج شهريا ما بين 8 إلى 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وقال إن طهران تنتج حاليا 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كل ساعة في محطة فوردو النووية. ولفت صالحي خلال إحياء أربعينية القيادي في الحرس الثوري الذي اغتيل أخيرا فخري زادة إلى أنه تم تغيير اسم مركز طهران للأبحاث النووية إلى مركز الدكتور محسن فخري زادة للأبحاث النووية.يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% في مفاعل فوردو النووي أمس الاثنين.وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال كمالوندي: «تمكنا من الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من جهازي طرد مركزيين». وأضاف: «عادة تستغرق العملية نحو 24 ساعة لكن نتيجة الطرق الحديثة التي أجراها الفنيون الإيرانيون تمكنا من رفع التخصيب حتى 20% خلال 12 ساعة فقط».