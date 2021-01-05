أكد عدد من الخبراء في الشأن اليمني أن التهديدات التي أطلقتها المليشيات الحوثية على لسان متحدثها العسكري في مؤتمر صحفي، وقوله بأن هناك 10 أهداف حيوية وحساسة في العمق السعودي ضمن بنك أهداف قواتهم قد تتعرض للضرب في أي لحظة، يأتي بإيعاز من النظام الإيراني، الذي زاد أوجاعه انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة في محافظة العلا.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التهديدات يجب أن تبرهن لدول مجلس التعاون الخليجي أنه لا يروق لإيران أن تتوحد دول الخليج في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد استقرارها وأمن شعوبها، ومصدرها طهران وأذرعها الإرهابية في صنعاء وبيروت وبغداد.

وأضاف الخبراء أن الحوثيين أصغر من أن يطلقوا مثل هذه التهديدات، لولا التغذية العسكرية والمادية من طهران التي اهتزت بعد إعلان انعقاد القمة وفتح الحدود بين الأشقاء، وهي التي حاولت استثمار الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وسعت إلى محاولة استثماره لصالحها.