عبر غالبية الأتراك عن تشاؤمهم بشأن مستقبل بلادهم تحت حكم نظام أردوغان. وكشف استطلاع حديث للرأي العام التركي أن أغلبية السكان يرون أن بلادهم آخذة في التراجع والتدهور، مع انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدلات التضخم.وأفادت شركة Metropoll للأبحاث واستطلاعات الرأي بأنّ نحو 70% من سكان تركيا يعتقدون أن البلاد تسير في اتجاه سيئ ما يمثل أعلى نسبة من «المتشائمين» خلال السنوات الخمس الماضية. وفيما اعتبر 64.8% أن تركيا آخذة في التراجع، رأى نحو 21.7% أن البلاد تتحسن. ولفت 63.8% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن مستوى راحتهم انخفض خلال العام الماضي، ورأى 8.4% أن رفاهيتهم تدهورت خلال الفترة نفسها. ووفقا للاستطلاع أكد 27.1% أن رفاهيتهم ظلت راكدة خلال العام الماضي، وهي نسبة مفاجئة بالنظر إلى الضرر الواسع الذي أحدثته جائحة كورونا بالاقتصاد. وأوضح 80% من المُستطلعين أنهم عانوا من مستويات تضخم تجاوزت الرقم الرسمي لمعهد الإحصاء التركي التي كان آخرها 14%. ورأى 51% من المستجيبين للاستطلاع أن مستوى التضخم أعلى من 30%.من جانب آخر، أعلن نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم إذا أجريت الانتخابات غداً، مع 6% فقط اختاروا حزب الحركة القومية الشريك في التحالف الحاكم.