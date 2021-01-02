قتل 5 أشخاص بينهم تركيان وأصيب 11 آخرون، في انفجار انتحاري استهدف متعاقدين أتراكاً في منطقة تبعد عن مقديشو نحو 20 كيلومتراً، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية اليوم (السبت).وتبنت حركة الشباب الإرهابية الهجوم، وقالت الحركة في بيان لها نقلته مواقع إلكترونية تابعة لها، إن مقاتليها شنوا هجوماً على عمال أتراك، وقتلوا ضابطاً تركياً.يذكر أن شركة تركية تقوم بأعمال بناء في الشارع الذي وقع فيه الانفجار، ويربط الشارع مقديشو بإقليم شبيلى السفلى، وسبق أن شهد الشارع هجمات مماثلة تبنتها حركة الشباب.وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 4 أشخاص. وأضاف البيان أن 4 مواطنين أتراك على الأقل أصيبوا أيضًا في الهجوم. وذكرت الخارجية التركية أن المهاجم الانتحاري قاد سيارة مليئة بالقنابل إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية.وكان مصدر بالشرطة الصومالية أعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص تركي في هجوم انتحاري استهدف مواطنين أتراكاً، مضيفًا أن المهاجم لقي حتفه.