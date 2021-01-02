قتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة اليوم (السبت) في سوق للخضروات في بلدة رأس العين السورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن سيارة ملغومة استهدفت مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، ولفت إلى أن الانفجار وقع قرب سوق الخضار في المدينة ما تسبب بمقتل 5 أشخاص على الأقل من بينهم طفل ومدني، إضافة لإصابة 4 آخرين بجراح بعضهم بحالة خطيرة.ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى إضافة إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المدنيين في محيط موقع الانفجار.وفي سياق متصل، أكد المرصد أن عنصرا من الدفاع الوطني ألقى قنبلة يدوية على دورية تابعة للأمن الجنائي في شارع فلسطين ضمن المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة الحسكة، ما أدى لمقتل مدني وإصابة 25 آخرين كانوا ضمن الشارع المزدحم، جراح بعضهم خطيرة.