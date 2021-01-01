أخفق فريق مكافحة متفجرات عراقي في تفكيك لغم بحري التصق بإحدى ناقلات النفط في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية. وقال مصدر أمني عراقي، إن فريق مكافحة المتفجرات الذي تم تكليفه برفع اللغم البحري من بدن ناقلة النفط، اعتذر عن إتمام المهمة كون اللغم بحرياً ويختلف عن الألغام والمتفجرات الأرضية التي يمكن أن يتعامل معها ويفككها.وأضاف أن عملية إفراغ خزانات الناقلة من النفط تجري لكي يرتفع بدنها إلى الأعلى ومعه اللغم، لافتاً إلى أن هذه الأنواع من الإلغام تنفجر بتأثير صوت الذبذبات أو الاهتزاز أو اللمس، وأكد أن البحث جارٍ عن فريق متخصص بهذه الحوادث لتفكيك اللغم.ويلتصق اللغم الذي يزن 30 كغم بجسم ناقلة للنفط تابعة لشركة سومو الخاصة بتصدير النفط، بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة، فيما ترابط الزوارق العسكرية البحرية أمام المكان تحسباً لوقوع أي طارئ، كما أن طاقم السفينة موجود داخلها بانتظار استحصال الموافقات الرسمية لإخراجه.وقالت الخلية الأمنية في بيان لها: «إنه في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس (الخميس) لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلاً بحرياً عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية».وأوضحت أن هذه السفينة مؤّجرة من قبل شركة (سومو) للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، مضيفة أنه تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه إلى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها.