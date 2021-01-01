هدد نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، نظام الملالي بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب لاستعادة البلاد والحرية المسلوبة، واتهم بهلوي النظام بحرمان الشعب من الاحتفال وخلق حالة من البؤس يعاني منها الإيرانيون. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» مساء أمس (الخميس): لقد حرم النظام هذا العام الإيرانيين من أي احتفال، لكنه لم يحرمنا من عزمنا على القتال من أجل الحرية واستعادة بلادنا. كل يوم الحركة من أجل الديمقراطية في إيران تتوحد أكثر، ولن نتراجع أبداً في هذا الجهد الوطني.وكان رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، أقر بأن بلاده تمر بأشد الأيام صعوبة بسبب جائحة كورونا. وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي سابق: «صادراتنا غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأخيرة انخفضت بشدة بسبب الحظر واقتصادنا يعاني».واستبعد دبلوماسيون غربيون عودة الشركات الغربية الكبيرة التي غادرت السوق الإيرانية 2018 بشكل سريع حتى لو تم رفع العقوبات. وعندما بدأت المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية لأول مرة في عام 2013، كانت الفنادق والمطاعم في العاصمة طهران مليئة برجال الأعمال الأجانب المتحمسين للاستفادة من سوق لم يستثمر فيها أحد، لكن الاتفاق النووي الذي انهار تقريباً بعد 3 سنوات، عندما تخلت عنه الولايات المتحدة، وفرضت عقوبات حدت من التجارة مع إيران، وأدت إلى انسحاب شركات أمريكية عملاقة بقيمة مليارات الدولارات.وتوعد الجمهوريون بفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في طهران في حال عودة بايدن إلى الاتفاق النووي من دون موافقة الكونغرس.