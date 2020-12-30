فيما لا تزال أعداد القتلى غير واضحة والحصيلة متضاربة بين 15 إلى 27 قتيلا وأكثر من 60 جريحاًـ أفادت مصادر أمنية وشهود عيان لـ«عكاظ»، أن المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي في اليمن يارا خواجة بين الجرحى. وقالت مصادر أمنية، إن خواجة كانت في المطار تستعد للرحلة التي ستقلها إلى مطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن من بين الجرحى أيضاً وكيل وزارة الداخلية ونائب وزير النقل ووكيل محافظة عدن ومدير سجن المنصورة. وأكدت المصادر أن بين القتلى وكيلة وزارة الأشغال العامة ياسمين العواضي.من جهته، أدان الائتلاف الوطني الجنوبي بأشد العبارات العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة والذي أدى لسقوط العديد من الضحايا.وقال الائتلاف في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه اليوم (الأربعاء): إن هذه العملية الإرهابية الجبانة والغادرة محاولة فاشلة لاستهداف الحكومة وزعزعة أمن واستقرار العاصمة المؤقتة وبما يخدم الانقلابات على الدولة. واضاف أنها تأتي في سياق الحيلولة دون عودة مؤسسات الدولة، وتقف خلفها الأطراف التي يغيظها الاستقرار وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد الصف الوطني.ولفت إلى أن هذ ة الحادثة الإرهابية تشير إلى تحديات كبيرة أمام الحكومة يحتم عليها بذل المزيد من الجهد بل ويجب أن يكون حافزاً قويا لها على الصمود والبقاء في العاصمة المؤقتة عدن والعمل بشكل مكثف ومضاعف على استعادة زمام المبادرة وتفعيل كل مؤسسات الدولة ودمج كل التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة وبالشكل الذي يوحد القرار الأمني والعسكري ويساهم في مواجهة التحديات التي خلفها تعدد الجهات المسلحة في عدن.وطالب البيان بضرورة استكمال بناء المؤسسات على أسس وطنية سليمة بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المواطن وتأمين الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع الوحدات العسكرية بما يمكن الشرعية من استكمال معركة التحرير وإسقاط الانقلاب الحوثي.