كثفت مليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات، وأكدت مصادر محلية في إب مداهمة المليشيا اليوم (الثلاثاء) منزل السائق محمد الهناهي مالك السيارة التي نقلت أحلام العشاري إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها بعد أن عذبها الحوثيون وقتلوها أمام أطفالها الأربعة أثناء اقتحام منزلها فجر الخميس الماضي. وكشفت المصادر أن المليشيا اعتدت على زوجة وأطفال الهناهي واختطفته إلى جهة مجهولة في إطار مساعيها لإخفاء ملابسات القضية. وأفادت بأن المليشيا أرسلت لهم مسلحين لمراقبة تحركاتهم ومنعهم من الحديث لوسائل الإعلام بما فيها وسائل إعلام حوثية. وظهر المسلحون في إحدى القنوات الحوثية وأمام الرأي العام يمنعون والد الضحية وزوجها من الحديث ويتولون هم مدح المليشيا ويدلون بأكاذيب وسيناريوهات لإخفاء القضية.في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت مساء أمس (الإثنين) بين مليشيا الحوثي وقبائل بني صريم في محافظة عمران على خلفية محاولة اختطاف عريسين من أبناء القبيلة.وأفادت المصادر بأن المليشيا تواصل استفزاز القبائل وتمنعهم من إقامة أعراس إلا بموافقة مسبقة ودفع مبالغ مالية مقابل التصريح لهم، وأكدت أن أبناء القبائل طردوا «أبو فهد» المعين من الحوثيين مديرا لأمن مديرية بني صريم بعد أن سيطروا على المجمع الحكومي. ولفتت إلى أن المليشيا لجأت إلى تحكيم القبائل والتعهد بإحالة مدير أمنها إلى القضاء لتهدئة الوضع وامتصاص غضب أبناء القبيلة.من جهة أخرى، أصيبت طفلتان مساء أمس بشظايا قذيفة حوثية استهدفت حي المطار القديم غرب مدينة تعز.