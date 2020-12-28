حذرت إسرائيل من تهديد إيراني محتمل وصفته بـ«برميل بارود قابل للانفجار» بالنظر إلى الضربات العديدة التي تلقتها طهران العام الماضي دون أن تتمكن من الرد، وشددت على ضرورة أن يكون الجميع في حالة تأهب قصوى. وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال هايدي زيلبرمان، أن إسرائيل تراقب تحركات طهران في المنطقة، وتتوقع أن يأتي أي هجوم إيراني محتمل من العراق. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس (الأحد)، عن زيلبرمان قوله: إن إسرائيل تنظر إلى العراق على أنها الدائرة الثانية لإيران بعد لبنان وسورية.ولفت إلى أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات في المنطقة، وتحديداً في العراق واليمن، تشمل طائرات بدون طيار متقدمة وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من تشغيلها دون اكتشاف، ما يشير إلى «قدرة إيرانية مهمة في هذا المجال». ومع اقتراب مرور عام على اغتيال سليماني، في 3 يناير 2020، لفت زيلبرمان إلى أن إيران قد تستغل الفرصة لشن هجوم ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة التي تعتبر كياناً واحداً في نظرها.