أسقطت دفاعات القوات المشتركة في مديرية المخاء غرب محافظة تعز طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في سماء المدينة اليوم (الأحد).وقال مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ»، إن دفاعات القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة حوثية مسيرة كانت تحلق فوق مدينة المخا، مضيفاً أن عملية الإسقاط جاءت بعد رصد دقيق وتتبع لتحركات المسيرات الحوثية يوم الجمعة، إذ حلقت 6 طائرات في عدد من المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة.وأفاد المصدر بأن المليشيا تحاول إطلاق طائرات استطلاع مسيرة نحو مواقع القوات المشتركة، لرصد تجمعات أفراد ومنتسبي القوات واستهدافها بالصواريخ لكن كل محاولاتها تفشل أمام يقظة قواتنا.وأطلقت الوحدات الأمنية بالتعاون مع القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية في المناطق الساحلية لجنوب الحديدة عملية أمنية واسعة لملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات للمليشيا ومطلوبين أمنياً.وضبطت القوات الحكومية كمية من الأسلحة التي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيا، كما ضبطت كميات المشتقات النفطية التي تهربها تلك العناصر إلى مناطق الحوثي لبيعها لقيادات حوثية تتاجر بها في الأسواق السوداء.