قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون في هجوم بسكين شمال شرقي الصين، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم (الأحد). ووقع الهجوم في مدينة كايوان بمحافظة لياونينغ خارج حمام بخاري. وتم القبض على المشتبه به، الذي حددته وسائل الإعلام بلقبه يانغ، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.يقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يتم تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع، وتم وصف مرتكبي اعتداءات مماثلة في الماضي بأنهم مرضى عقليون أو يحملون ضغينة ضد المجتمع.وكان حارس مدرسة يحمل سكيناً قد أصاب 39 شخصاً على الأقل في روضة أطفال في منطقة قوانغشي جنوب البلاد في يونيو الماضي وحكم على الجاني بالإعدام.وفي عام 2018، قتل رجل شخصاً وجرح 12 في هجوم بسكين في مركز تجاري في بيجين.