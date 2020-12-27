في تأكيد على إصرار نظام أردوغان على تأجيج الحرب في ليبيا وإفشال الهدنة الحالية، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس أمس (السبت)، برفقة ضباط عسكريين كبار، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وصول طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز A400، قادمتين من أنقرة إلى قاعدتي مصراتة والوطية، بحسب صحيفة «المرصد» الليبية. وشدد أكار خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، على أن تلاكبا ستدعم الوفاق ضد أي تحرك للجيش الليبي بقيادة خلفية حفتر.وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع حدة التوتر بين قوات الوفاق والجيش الليبي إثر تبادل الاتهامات بالتحشيد العسكري. وأفادت وكالة «الأناضول» بأن أكار زار الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.وتأتي الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقاً بعدما دعا قائد الجيش خليفة حفتر مقاتليه إلى إخراج القوات التركية من البلاد، في وقت تتواصل المحادثات لإنهاء الحرب .وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت تقديم قواتها تدريبات عسكرية لقوات الوفاق، وسط ارتفاع حدة التوتر الليبي الليبي. وأوضحت في بيان أن قواتها تواصل عمليات التدريب تلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الوفاق وأنقرة.في غضون ذلك، جدد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، انتقاداته لنظام أردوغان في العديد من الملفات. وهاجم الحليف السابق سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية خلال برنامج إذاعي أمس الأول، وقال «إذا كان هناك شيء واحد لن تفعله هذه الحكومة، فهو الإصلاح القانوني، فليس لديهم عقلية الإصلاح، ولا يؤمنون بسيادة القانون». وحول استهداف نواب الحزب الحاكم للمعارضين، قال: لقد علقوا لوحة بعنوان «عدو هذا الأسبوع» ليتساءلوا دورياً من يجب أن نعلنه عدواً لنا هذا الأسبوع، رغم أن العدو الأكبر لتركيا هو الفقر والبطالة والوباء المتفشي في أرجائها.وانتقد الأداء الاقتصادي للحكومة وقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 17% قائلاً: «إننا في بلد يعاني من تفاقم معدلات البطالة، ورفع معدل الفائدة سيقضي على الاقتصاد التركي تماماً». وتساءل عن خضوع الرئيس التركي لما أطلق عليه «لوبي الفائدة»، وتساءل: «هل عاد لوبي الفائدة مجدداً، وهل انحنى أردوغان للوبي الفائدة؟».