تواصل مليشيا الحوثي جرائمها اليومية ضد المدنيين متجاهلة الغضب الشعبي المتصاعد على خلفية مقتل اليمينة أحلام العشاري أمام أولادها الأربعة في منزلها قبيل صلاة فجر يوم أمس الأول (الخميس).وقال مصدر قبلي، إن المواطن خالد العبيطري أصيب بعد اقتحام المليشيا منزله في مديرية المشنة أمس (الجمعة)، مؤكدا أن المليشيا تقتحم المنازل بطريقة وحشية وتحت مبررات واهية وغير أخلاقية. ولفت المصدر إلى أن النساء لم يسلمن خلال الاقتحامات، إذ يتعرض للاعتداء والإهانة الصريحة لقبائل إب التي لا تزال تلتزم الصمت رغم الغضب الشعبي المتصاعد والتهديدات الحوثية.واعترف رئيس اللجنة الثورية العليا الانقلابية محمد علي الحوثي ضمنياً بارتكاب مليشياته جريمة تصفية أحلام العشاري في منزلها بمديرية العدين.ولجأت الكثير من النساء إلى توثيق الاعتداءات عليهن بكاميرا هواتفهن ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وكشفت نساء قيام عصابات حوثية بالسطو على ممتلكاتهن في مديرية بني مطر غرب صنعاء.من جانبه، وصف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم (السبت)، ما يتعرض له النساء في مناطق سيطرة الحوثي بالعنصرية. وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: قتل الحوثيون أحلام العشاري في منزلها وأمام أطفالها في جريمة بشعة تعبر بوضوح عن حقيقة هذه المليشيا العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء وفجرت بيوتهم واعتدت على حرماتهم وأعراضهم. وأضاف عبدالملك: لا يمكن لنا كيمنيين بغير مقاومة هذه الجماعة المجرمة وهزيمتها أن نجد السلام وأن نحفظ الكرامة.وندد عدد من المنظمات اليمنية بالجرائم الحوثية ضد النساء اليمنيات وآخرها تصفية العشاري في منزلها، مؤكدين أنها جريمة أخلاقية وإنسانية كبرى.