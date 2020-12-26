كشفت السلطات الإيطالية ضبط حوالى 15 طناً من مخدر الأمفيتامين الكبتاغون عائدة إلى «حزب الله» اللبناني، حسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية أمس (الجمعة).

وأوضحت نيابة نابولي أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار، مشيرة إلى أن المخدرات كانت موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقاً معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وأفادت وحدة الجرائم المالية الإيطالية بأن شحنة المخدرات كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية كانت تعتقد سابقاً أن تنظيم داعش يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السوري وحزب الله من يقفان وراءها.