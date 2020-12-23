أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، أن الانضمام للجماعات التكفيرية وعلى رأسها «الإخوان وداعش» حرام شرعاً لما تروج له من إرجاف وإفساد فى الأرض وتكفير الحاكم أو الدولة واستحلال الدماء المحرمة. وشدد في تصريح له اليوم (الأربعاء)، على تجريم إنشاء جماعات وفصائل وما أشبه في المجتمع وفى الدولة المدنية. وقال «كريمة» إن السلاح الفكري هو السلاح الوحيد والأهم والأكثر تأثيرا فى مواجهة تلك العناصر، وضرورة الرد عليهم بأفكار تنويرية وعلمية، واصفاً إياهم بأنهم أبواق لتزيف الوعي بالشائعات وهم دعاة فتنة ومنافقون.وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكد فى فتوى تاريخية له، أن الانضمام لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية محرم شرعًا.