استنكرت الولايات المتحدة اغتيال الناشط الديموقراطي الأفغاني مدير منظمة فيفا لمراقبة الانتخابات يوسف رشيد الذي تعرض لإطلاق نار اليوم (الأربعاء). وقالت السفارة الأمريكية في كابول: «إن رشيد عمل لسنوات من أجل ترسيخ الشفافية في الانتخابات وتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان»، مضيفة: «غيابه فقدان كبير لوطنه».وكانت مصادر أمنية في كابول وعضو بمنظمة فيفا أعلنوا أن رشيد تعرض لإطلاق نار، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما أكد شقيقه وفاته.وذكرت السلطات الأمنية أن انفجارا وقع صباح اليوم في العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، مؤكدة أن الانفجار نتج عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للشرطة الأفغانية.ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم مماثل في كابول أدى إلى مقتل وجرح 8 أشخاص، بينهم 5 من الطواقم الطبية، تزامن مع لقاء القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي بالرئيس أشرف غني حول تطورات الوضع الأمني وعملية السلام.