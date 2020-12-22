توفي رئيس مجلس الوزراء السوري السابق الدكتور محمد مصطفى ميرو اليوم (الثلاثاء)، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا.يذكر أن محمد مصطفى ميرو من مواليد العام 1941، شغل منصب محافظ حلب سابقا، وتولى رئاسة الوزراء في سورية لحكومتين متتاليتين استمرتا منذ مارس العام 2000 لغاية سبتمبر العام 2003.وتوفي أمس وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالوباء بعد وزير الزراعة أحمد القادري.ووصل عدد الإصابات بكورونا في سورية حتى اليوم إلى 10318 إصابة، وفق ما أفاد موقع «وورلدوميترز» المتخصص بمتابعة إحصاءات الوباء في دول العالم، الذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ 621.