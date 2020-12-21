حذرت السفارة السعودية في العاصمة الإسبانية (مدريد)، السعوديين من الذهاب لأماكن الازدحام والتجمع، والتقيد بتعليمات السلطات الصحية الإسبانية، عقب نشر تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر.

تحذير السفارة في مدريد يأتي نظرا لظهور نوع جديد متحور من فايروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وهو ما دعا السفارة لتحذير المواطنين المتواجدين في إسبانيا واتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، كما أكدت السفارة على المواطنين السعوديين بإسبانيا عند الرغبة في الاستفسار التواصل معها عبر الأرقام التالية:

‏هاتف السفارة: 0034913834300

‏هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005

‏هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111