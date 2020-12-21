كثفت مليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، إذ قتل مدنيان وأصيب 3 آخرون في صنعاء خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر محلية لـ«عكاظ» إن المليشيا أطلقت حملة لإجبار المدنيين على دفع نسبة 25% من محصول الأراضي وعائدات أموالهم لصالحها في عدد من مديريات صنعاء والمحافظات الأخرى تحت سيطرتها. وأفادت بأن مدنيين من أبناء مديرية الحيمة قتلا وأصيب 3 آخرون على أيدي مشرف حوثي جراء رفضهم دفع الإتاوات، كما تعرضت الكثير من الأسر للاعتداءات على أيدي المشرفين. تزامن ذلك مع مواصلة المليشيا تصعيدها العسكري في تعز والحديدة، واندلعت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة في منطقة حذران غرب تعز بين الجيش الوطني والمليشيا .وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الجيش الوطني تصدى للهجمات الحوثية، مؤكداً مقتل قيادي وإصابة آخر من قوات الشرعية أثناء المعارك.وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة هجوماً حوثياً على مزارع المدنيين في شارع الخمسين والدريهمي جنوب وشرق المدينة. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر عسكرية قولها: إن قواتي الشرعية والمجلس الانتقالي تبادلتا أمس الأسرى في أبين، وأطلق الجيش الوطني 7 من العناصر التابعة للانتقالي فيما أطلقت قوات الأخير 3 من جنود القوات الحكومية ينتمون إلى الأمن الخاص.