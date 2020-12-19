كشفت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أمس (الجمعة) عن اعتقال سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس بتهمة التجسس، مشيرة إلى أن المتهم مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية بجزيرة رودس، إضافة إلى القبض على مواطن يوناني آخر بعد استجواب المسؤول القنصلي. واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيجة. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاثنين ينتميان لأقلية يونانية متمركزة في شمال البلد. يذكر أن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أكد في وقت سابق أن تركيا ينظر إليها على أنها عامل مزعزع للاستقرار في منطقتنا، مشيراً إلى أن أنقرة أوقفت الحوار مع أثينا وليس العكس. وأضاف «علينا أن نوضح لتركيا أين توجد الخطوط الحمراء»، مشدداً على أنه يجب على تركيا أن توقف الاستفزازات. وقال «أؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا الآن بوصفها مشكلة تواجه أوروبا، وليس كدولة لديها خلافات مع اليونان وقبرص».