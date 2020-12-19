بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري، وفق اتفاق الرياض، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس (الجمعة) صدور قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن برئاسة معين عبد الملك، وبمشاركة ٢٥ وزيراً في حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية.

وثمنت الخارجية حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة على توجيهات القيادة السعودية لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

ويتطلع المجتمع الدولي من تنفيذ «اتفاق الرياض» إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.