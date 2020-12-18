أخلت تركيا 7 مواقع عسكرية شمال غرب سورية، وسحبت نقاط مراقبة من مناطق النظام السوري، بحسب ما أعلن مصدر تركي اليوم (الجمعة). وأفادت شبكة رووداو الكردية، بأن مجموعات مسلحة تابعة لتركيا هاجمت الليلة الماضية عين عيسى شمال محافظة الرقة. وأضافت أن اشتباكات في قرى تابعة لعين عيسى بين الفصائل المسلحة وقوات سورية الديمقراطية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل من الطرفين.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سورية الديمقراطية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في عين عيسى في ظل تواصل المعارك مع الفصائل الموالية لتركيا، فيما لوحظ تحليق لطيران استطلاع تركي في أجواء المنطقة.وأكد أن خلايا تنظيم داعش أطلقت قذائف هاون على محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، مساء الخميس. وقال المرصد، إن القذائف انطلقت من مقبرة قرب بلدة ذيبان بريف دير الزور، حيث تنشط خلايا التنظيم، وتنفذ عمليات يومية تستهدف قوات سورية الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات..وكان المرصد ذكر في وقت سابق، أن القوات الأمريكية وقوات (قسد) قامتا على إثر سقوط قذائف على القاعدة بتمشيط محيط الحقل النفطي.في غضون ذلك، ذكر المرصد أن مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل (التنك) النفطي شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات. ووثق المرصد استهداف عربة عسكرية تابعة لقوات (قسد) بقذيفة آر بي جي أطلقها مسلحون مجهولون، قرب محطة المياه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصر بقوات (قسد).