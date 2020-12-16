رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بـ «سرايا المختار» مجموعةً إرهابيةً عالميةً، وذلك نظراً لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، إذ سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.



وأكد الأمين العام مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذ كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.