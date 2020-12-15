تواصل مليشيا الحوثي حصارها لليوم العاشر على التوالي للمدنيين من أبناء قبائل خولي في مناطق جلحاء والدحرة في مديرية منبه بمحافظة صعدة، ويصر الانقلابيون على ضرورة توقيع القبائل التزاما بتسليم أطفالهم للقتال. واطلعت «عكاظ» على وثائق تطالب المليشيا القبائل بالتوقيع عليها مقابل التوقف عن حصارهم والتراجع عن الهجمات العسكرية على قراهم ومناطقهم.وقال مصدر قبلي من أبناء القبيلة، إن الحصار متواصل لليوم العاشر على عزل جلحاء والدحرة، مضيفا أن المليشيا لم تكتف بالحصار والقصف بل تخطف النساء والأطفال النازحين من القرية إلى مناطق الطلح وضحيان هرباً من الحرب. وأوضح أن الكثير من المعتقلين أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15ربيعا وتم اعتقالهم لا لشيء إلا لأنهم من بني خولي التي ترفض تجنيدهم.وكانت مليشيا الحوثي قتلت في الأيام الأولى لحملاتها زعيم القبيلة سلمان مانع خولي.