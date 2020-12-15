بالتزامن مع عقد جلسة اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، يطالب الإيرانيون المقيمون في فيينا أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مظاهرة احتجاجية غدا (الأربعاء) بتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام الإيراني،ولفتوا إلى الانتهاكات الصارخة للاتفاق النووي من قبل نظام الملالي، والأسلحة والمواقع التي أخفاها عن المجتمع الدولي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والأعمال الإرهابية للملالي بصفتهم الراعي الرئيسي لإرهاب الدول، خصوصا في أوروبا، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. ويدعو المحتجون إلى تنفيذ إجراءات حاسمة وفعالة، خصوصا من جانب أوروبا، لمواجهة التهديد الذي يشكله نظام الملالي.