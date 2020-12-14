أطلقت الشرطة الأمريكية النار على مسلح قام بالاعتداء على جوقة موسيقية أمام كاتدرائية القديس جون الإلهية في مدينة نيويورك اليوم(الإثنين)، ونفت مصادر موثوقة وجود شبهة إرهاب في هجوم رجل مسلح على كنيسة القديس يوحنا، مؤكدة أنها محاولة انتحار. وأفادت بعدم وجود إصابات بين رجال الشرطة أو المدنيين. وذكرت أن المسلح أطلق النار على الجوقة خلال تقديمها أداء خارج الكاتدرائية الواقعة غربي منطقة مانهاتن.وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك الرقيب إدوارد رايلي، إن المسلح أطلق النار على عناصر الشرطة، لكن لم يصب أي منهم بأذى. ولفت إلى أن عناصر الإسعاف نقلت المهاجم إلى مستشفى محلي، وأنه في حال حرجة.