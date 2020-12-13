حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التقاعس عن العمل المناخي سيؤدي إلى عواقب كارثية، داعياً إلى وقف الاعتداء على كوكب الأرض وتعزيز الطموح في مجال العمل المناخي.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش، خلال مؤتمر «قمة الطموح المناخي» الذي نظمته افتراضياً، الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، ويجمع القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ.

وأشار غوتيريش إلى أن العالم لا يسير في الاتجاه السليم بعد 5 سنوات من اعتماد اتفاق باريس، الذي تعهدت فيه الدول بالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

ودعا الأمين العام جميع القادة في أنحاء العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية في بلدانهم إلى أن يحيد أثر الكربون.