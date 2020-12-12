أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها بدعم من شركاء اليمن في التنمية، منوها خلال استقباله اليوم (السبت) في مقر إقامته بالرياض، سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى اليمن جان ماري، بالجهود السعودية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الوطني اليمني.

وأشار إلى أن السعودية نجحت في تقريب وجهات النظر لتنفيذ اتفاق الرياض واستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة، لكن تجاوزها ليس صعبا بدعم الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات، وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

وناقش الدكتور معين عبدالملك مع السفير الفرنسي التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين، في رفض واضح وصريح للحل السياسي.