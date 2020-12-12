قتل شخص على الأقل وأصيب اثنان آخران اليوم (السبت) إثر سقوط عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل. وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان مقاتلو «تنظيم داعش ولاية خراسان»، ضالعين في هذا الهجوم.وأضاف متحدث باسم طالبان أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ إنها تواصل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.وكان وابل من الصواريخ قد سقط على مناطق سكنية في كابل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على 30. وأعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.