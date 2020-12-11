كشفت مواقع إعلامية اليوم (الجمعة)، أن الكونغرس أجاز فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس 400، وأعلن موقع «سبوتنيك» الروسي، أن الكونغرس مرر قانونا يمهد لفرض عقوبات على أنقرة.وكانت أربعة مصادر منها مسؤولان أمريكيان مطلعان، أفادت أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي. وقالت المصادر إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.وذكرت أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.في المقابل، زعم مسؤول تركي كبير إن العقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ستأتي بنتائج عكسية، وستلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وأضاف، «أن العقوبات لن تحقق نتيجة وستكون غير بناءة.. وستضر بالعلاقات»، وتابع قائلاً: «تركيا تؤيد حل هذه المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات. ولن نقبل العقوبات من جانب واحد».وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأمريكية، ومعارضة إدارة دونالد ترمب، الذي أكد مراراً رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.وعلقت الولايات المتحدة، في 17 يوليو الماضي، رداً على إصرار أنقرة على تطبيق صفقة شراء منظومات «إس-400»، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس «F-35»، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على تركيا.