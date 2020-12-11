جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على أن تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية. وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم ( الجمعة)، إن الأمل يعود مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على لا منطق الصراعات الصغيرة على الأرض.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.وأكد التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف. وشدد على التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.