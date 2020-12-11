دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، السلطات القضائية والأمنية اللبنانية إلى القيام بواجبها وتنفيذ الحكم بحق المدان في قتل والده رفيق الحريري. وقال الحريري على تويتر في أول تعليق على حكم المحكمة اليوم (الجمعة): إن العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه اليوم (الجمعة) بحق العضو في مليشيا حزب الله سليم عياش، المدان بالتآمر في تفجير عام 2005. وشدد على أن العقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص.يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمت على عياش المدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي، في ما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً. وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.