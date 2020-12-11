في ورطة جديدة للرئيس السوداني المقتلع عمر البشير، كشفت لجنة تفكيك «نظام الثلاثين من يونيو» وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، عن حساب في بنك التضامن للمضاربة بالعملات الأجنبية، استفاد منه الرئيس المعزول عمر البشير. ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» اليوم (الجمعة) عن عضو اللجنة وجدي صالح قوله: إن الحساب البنكي كانت تُورّد له مئات الملايين من العملات الأجنبية من قبل بنك السودان، ويتم التصرف فيه من قبل محافظين سابقين في المصرف نفسه، اللذين قاما ببيع تلك العملات في السوق السوداء والمضاربة فيها. وأكد أن المضاربة بالعملات الأجنبية كانت لصالح واجهات النظام السابق، وقد استفاد منها البشير ومكتبه بنسبة 30%.وأعلن صالح استرداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري، والبالغة مساحتها 88864 متراً مربعاً، من شركة الهاصور المحدودة لصالح حكومة السودان، مبيناً أن هذه القطعة كانت تخص مصلحة النقل الميكانيكي التي قام النظام السابق بحلها والتخلص منها حتى يسهل له ممارسة عمليات الفساد.وأصدرت لجنة تفكيك «نظام الثلاثين من يونيو» قراراً بإلغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أكتوبر من عام 2018، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار. ولفت صالح إلى أن قرار اللجنة ينص على الاستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان. كما أصدرت اللجنة قراراً باسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري، مملوكة لإسراء أبوعبيدة محمد دج، لصالح حكومة السودان.